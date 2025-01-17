На дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 993 тыс автомобилей утром 17 января
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В пятницу утром, 17 января, загруженность дорог Московского региона составляла 3 балла. На дорогах региона зафиксировано более 993 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали быть предельно внимательными в связи с возможной гололедицей, а также аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.