На дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 993 тыс автомобилей утром 17 января

сегодня в 12:25

В пятницу утром, 17 января, загруженность дорог Московского региона составляла 3 балла. На дорогах региона зафиксировано более 993 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть предельно внимательными в связи с возможной гололедицей, а также аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.