На дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 972 тыс автомобилей утром 9 августа

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе А-105 и на Варшавском, Боровском, Щелковском, Минском, Каширском, Киевском, Носовихинском и Ленинградском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Водителям в связи с возможными осадками и усилением ветра нужно быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи шатких конструкций и под деревьями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.