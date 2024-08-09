На дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 972 тыс автомобилей утром 9 августа
Фото - © Медиасток.рф
9 августа загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На автодорогах Подмосковья зафиксировано более 972 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе А-105 и на Варшавском, Боровском, Щелковском, Минском, Каширском, Киевском, Носовихинском и Ленинградском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.
Водителям в связи с возможными осадками и усилением ветра нужно быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи шатких конструкций и под деревьями.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.