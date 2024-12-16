На дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 862 тыс автомобилей утром 16 декабря

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В понедельник утром, 16 декабря, загруженность дорог Московской области составляла 6 баллов. На автомобильных дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 862 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах в связи с возможными осадками и гололедицей, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.