На дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 1 млн автомобилей утром 22 июля
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В понедельник утром, 22 июля, загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На дорогах зафиксировано более 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения в сторону Москвы наблюдаются на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Боровском, Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Каширском, Калужском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.
Сегодня в течение дня ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ветер при грозе усилится до 15 м/с.
Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию, снижать скорость до минимума при проезде пешеходных зон. Не парковать транспорт у деревьев и шатких конструкций.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.