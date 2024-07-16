На дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 1 млн автомобилей утром 16 июля

16 июля загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На автодорогах зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 1% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения в сторону Москвы наблюдаются на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Волоколамском, Каширском, Ленинградском, Щелковском, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья обращает внимание автолюбителей, что сегодня сохраняется жаркая погода. Нужно быть внимательными, не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Перед поездкой необходимо проветривать автомобиль, а также парковаться в тени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.