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На дорогах Подмосковья зафиксировано больше 853 тыс автомобилей утром 2 июля

Во вторник утром, 2 июля, загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На дорогах зафиксировано больше 853 тыс. автомобилей, что на 2% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Ленинградском, Волоколамском, Киевском, Симферопольском и Ярославском шоссе.

Сегодня в области вновь ожидается выше 30 градусов. Рекомендуется отказаться от необязательных поездок в пиковые солнечные часы, не стоит садиться за руль, если присутствует недомогание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.