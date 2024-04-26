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На дорогах Подмосковья зафиксировано более 981 тыс автомобилей утром 26 апреля

В пятницу утром, 26 апреля, загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На дорогах зафиксировано больше 981 тыс. автомобилей, что на 2% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Киевском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Минтранс Подмосковья просит быть водителей внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.