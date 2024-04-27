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На дорогах Подмосковья зафиксировано более 898 тыс автомобилей в субботу утром

В субботу утром загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На дорогах зафиксировано более 898 тыс. автомобилей, что на 1% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Калужском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.