На дорогах Подмосковья зафиксировано более 898 тыс автомобилей в субботу утром
Фото - © Медиасток.рф
В субботу утром загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На дорогах зафиксировано более 898 тыс. автомобилей, что на 1% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Калужском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе.
Водителей просят быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.
Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.