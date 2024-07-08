На дорогах Подмосковья зафиксировано более 853 тыс автомобилей утром 8 июля

В понедельник утром, 8 июля, загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. Зафиксировано больше 853 тысяч автомобилей, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения в сторону Москвы наблюдаются на М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Каширском, Варшавском, Симферопольском, Калужском, Киевском и Боровском шоссе.

В течение дня местами возможен кратковременный дождь. Водителям нужно быть аккуратными и внимательными на дорогах, не отвлекаться на телефон во время движения. Необходимо заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и в местах притяжения жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.