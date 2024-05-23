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На дорогах Подмосковья зафиксировано более 763 тыс автомобилей утром 23 мая

В четверг утром, 23 мая, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На дорогах зафиксировано более 763 тыс. автомобилей — что на 2% ниже по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком шоссе и на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга».

Водителям нужно быть внимательными при перестроениях, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.