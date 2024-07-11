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На дорогах Подмосковья зафиксировано более 1 млн автомобилей утром 11 июля

В четверг утром, 11 июля, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано больше 1 млн автомобилей, что на 2% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения в сторону Москвы наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Симферопольском, Калужском, Киевском, Боровском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Минтранс Подмосковья призывает водителей строго соблюдать скоростной режим, а также держать дистанцию и не совершать резких маневров, быть предельно внимательными в черте населенных пунктов и заблаговременно снижать скорость перед пешеходными зонами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.