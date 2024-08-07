На дорогах Подмосковья зафиксировано 985 тыс автомобилей утром 7 августа

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Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Ленинградском, Калужском, Каширском, Щёлковском, Носовихинском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителям нужно быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.