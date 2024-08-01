На дорогах Подмосковья зафиксировано 965 тыс автомобилей утром 1 августа

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-4 «Дон», а также на Калужском, Ленинградском, Варшавском, Носовихинском, Минском, Пятницком, Симферопольском шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья просит водителей в связи с осадками и усилением ветра во время грозы быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи шатких конструкций и под деревьями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.