На дорогах Подмосковья зафиксировано 965 тыс автомобилей утром 1 августа
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1 августа загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На дорогах региона зафиксировано 965 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-4 «Дон», а также на Калужском, Ленинградском, Варшавском, Носовихинском, Минском, Пятницком, Симферопольском шоссе и на шоссе Энтузиастов.
Минтранс Подмосковья просит водителей в связи с осадками и усилением ветра во время грозы быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи шатких конструкций и под деревьями.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.