На дорогах Подмосковья зафиксировано 905 тыс автомобилей утром 20 июня

сегодня в 12:05

В четверг утром, 20 июня, загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На автодорогах Подмосковья зафиксировано 905 тыс. автомобилей, что на 2% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Новорязанском, Носовихинском, Пятницком шоссе и на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга».

Водителям нужно быть внимательными при перестроениях, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.