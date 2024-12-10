На дорогах Подмосковья зафиксировано 871 тыс автомобилей утром 10 декабря
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Во вторник утром, 10 декабря, загруженность дорог Московской области составляла 5 баллов. На дорогах региона зафиксировано 871 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе.
Водителей призвали, в связи с возможными осадками и гололедицей, быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.