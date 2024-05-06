На дорогах Подмосковья зафиксировано 851,1 тыс автомобилей утром 6 мая

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В понедельник утром, 6 мая, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. На дорогах региона зафиксировано 851,1 тыс. автомобилей, что на 2% ниже по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Осташковском, Киевском, Калужском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Водителям нужно быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.