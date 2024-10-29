На дорогах Подмосковья зафиксировано 1,1 млн автомобилей утром 29 октября

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Во вторник утром, 29 октября, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На дорогах региона зафиксировано 1,1 млн автомобилей, что на 1% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-9 «Балтия», а также на Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Киевском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.