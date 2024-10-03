На дорогах Подмосковья зафиксирован 1,1 млн автомобилей утром 3 октября

сегодня в 12:41

3 октября загруженность дорог Московской области составляла 6 баллов. На автодорогах региона зафиксирован 1,1 млн автомобилей, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья просит водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.