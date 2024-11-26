На дорогах Подмосковья зафиксирован 1 млн автомобилей утром 26 ноября

сегодня в 11:31

Во вторник утром, 26 ноября, загруженность дорог Московской области составляла 5 баллов. На дорогах региона зафиксирован 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть предельно внимательными в связи с гололедицей, а также аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.