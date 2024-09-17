На дорогах Подмосковья зафиксирован 1 млн автомобилей утром 17 сентября

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17 сентября загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На дорогах региона зафиксирован 1 млн автомобилей, что соответствует средним значениям прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Носовихинском, Косинском, Варшавском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Рублево-Успенском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.