На дорогах Подмосковья зафиксирован 1 млн автомобилей утром 10 сентября

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10 сентября загруженность дорог Московской области составляла 6 баллов. На дорогах региона зафиксирован 1 млн автомобилей, что соответствует средним значениям прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Киевском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Боровском, Калужском, Косинском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.