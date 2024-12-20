На дорогах Подмосковья зафиксировали свыше 894 тыс автомобилей утром 20 декабря
В пятницу утром, 20 декабря, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На автомобильных дорогах области зафиксировали более 894 тыс. автомобилей, что на 1,5% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.