На дорогах Подмосковья устранили свыше 12 тыс дефектов покрытия за неделю

Дорожные службы Московской области ликвидировали более 12 тысяч дефектов покрытия на дорогах в период с 17 по 19 февраля, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Так, на этой неделе на муниципальных дорогах отремонтировали более 5,4 тыс. ям, а на региональных дорогах специалисты Мосавтодора устранили более 7 тысяч дефектов.

В этом году частые перепады температуры отразились на состоянии дорожного покрытия — начали образовываться ямы, поэтому сейчас большое внимание дорожники уделяют своевременному устранению дефектов покрытия, чтобы повысить комфорт и безопасность участников дорожного движения.

Всего в феврале удалось ликвидировать порядка 40 тысяч ям на региональных и 35 тысяч ям на муниципальных дорогах, добавили в ведомстве.

Ямочный ремонт в Подмосковье проводится круглогодично. В зимний период ремонт выполняется традиционным способом с применением холодной или литой асфальтобетонной смеси, а также с помощью термопрофилирования. Весь процесс оцифрован и фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ) с геометками и фотоотчетом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.