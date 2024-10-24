На дорогах Подмосковья установлено более 80 искусственных неровностей

Дорожные службы Московской области продолжают устройство искусственных неровностей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На региональных дорогах уже установили более 80 искусственных неровностей, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Специалисты Мосавтодора обустроили более 80 резинокордовых и асфальтобетонных искусственных неровностей на 53 участках региональных дорог для успокоения движения и снижения аварийности. Всего до конца года в области запланировано установить 150 новых искусственных неровностей», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Неровности устанавливаются преимущественно у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость.

Искусственные неровности обустроили в 22 городских округах. Например, в городах: возле отделения почты на ул. Менделеева в Воскресенске, рядом с детскими поликлиникой и садом на ул. Мира в Луховицах, на улицах Володарского и Московской в Наро-Фоминске, на ул. Мира в Мытищах, на ул. Советской Конституции в Ногинске, на ул. Гарнаева в Чехове, ул. Первомайской в Шатуре, улицах Дарвина и Тверской в Талдоме. Также работы выполнены на дорогах в малых населенных пунктах: в д. Паниково г. о. Серпухов, в д. Ермолово и п. Столбовая г. о. Чехов.

В ведомстве добавили, что для повышения безопасности на региональных дорогах продолжается установка металлических и перильных ограждений, светофоров и строительство тротуаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.