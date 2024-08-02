На дорогах Подмосковья установили порядка 2 тыс катафотов

Дорожные службы Московской области установили порядка 2 тысяч катафотов на региональных дорогах в 12 округах для предупреждения встречных столкновений, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Работы выполнены в целях реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» для снижения аварийности в регионе.

«На 20 участках двухполосных дорог установили катафоты по осевой разметке в шахматном порядке. Наибольший объем работ выполнили в Истре, Дмитровском и Талдомском округах. Такие элементы создают световой эффект, привлекая внимание водителей и предотвращая выезд на полосу встречного движения на участках вне населенных пунктов с опасными поворотами, в том числе на тех, где произошли ДТП с летальным исходом», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В Дмитровском округе смонтировали катафоты на Рогачевском шоссе, по дороге от А-107 до села Игнатово, вблизи деревни Княжево и в деревне Левково. В Истре элементы безопасности установили на участках дорог между деревнями Ленино и Селиваниха, по дороге от села Леоново в сторону деревни Мазилово, в районе остановки «Букарево» и вблизи деревни Андреевское. В Талдомском округе смонтировали катафоты на подъезде к деревне Полуденовка и в районе Дубки.

Также работы провели в Балашихе, Егорьевске, Наро-Фоминске, Одинцове, Рузе, Сергиевом Посаде, Черноголовке, Шатуре и Щелкове.

В ведомстве напомнили, что в Московской области катафоты устанавливаются с 2019 года, за этот период установлено свыше 165 тысяч таких элементов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.