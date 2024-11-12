На дорогах Подмосковья отремонтировали свыше 3 тыс дефектов покрытия в ноябре

С начала ноября дорожные службы Московской области ликвидировали более 3,2 тыс. дефектов покрытия на муниципальной и региональной сети, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«На региональных дорогах специалисты «Мосавтодора» ликвидировали более 1,3 тыс. ям. Наибольшее число дефектов за это время отремонтировали на дорогах Егорьевска, Шатуры, Ликино-Дулева, Воскресенска и Орехово-Зуева. А на муниципальных дорогах отремонтировали более 1,9 тыс. дефектов покрытия. Больше всего ям устранили в Талдоме, Раменском, Наро-Фоминске, Серпухове и Домодедове», — пояснили в ведомстве.

Ямочный ремонт на дорогах Московской области проводится ежедневно в течение года, специалисты регулярно проводят обследование. В случае выявления ненормативного состояния покрытия, ямы оцифровываются и ликвидируются. В холодное время года дефекты покрытия ликвидируют с применением холодной смеси или литого асфальтобетона. Весь процесс с геометками, а также фотоотчетом о проделанном ремонте фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.