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На дорогах Подмосковья отремонтировали свыше 1 тыс дефектов покрытия за неделю

За минувшую неделю дорожные службы Московской области ликвидировали более 1 тысячи дефектов покрытия, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«На региональных дорогах специалисты Мосавтодора отремонтировали порядка 480 ям, а на муниципальных дорогах — около 550 дефектов», — пояснили в ведомстве.

Наибольший объем за неделю ликвидировали на муниципальных дорогах в Химках, Наро-Фоминском, Раменском округах, а на региональных дорогах — в Егорьевске, Шатуре, Воскресенске, Ликино-Дулеве и Орехово-Зуевском округах.

Ямочный ремонт на дорогах Московской области проводится ежедневно в течение года.

В холодное время года дефекты покрытия ликвидируют с применением холодной смеси или литого асфальтобетона. Весь процесс с геометками, а также фотоотчетом о проделанном ремонте фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.