На дорогах Подмосковья отремонтировали около 9 тыс дефектов покрытия в ноябре

С начала ноября дорожные службы Московской области ликвидировали порядка 8,9 тыс. дефектов покрытия. На муниципальных дорогах отремонтировали более 5 тыс. ям, а на региональных дорогах специалисты «Мосавтодора» устранили порядка 3,8 тыс. дефектов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ямочный ремонт на дорогах Московской области проводится ежедневно в течение года — специалисты регулярно проводят обследование, в среднем ликвидируется порядка 2 тыс. дефектов покрытия в неделю.

В холодное время года дефекты покрытия ликвидируют с применением холодной смеси или литого асфальтобетона. Весь процесс с геометками, а также фотоотчетом о проделанном ремонте фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), что позволяет отслеживать ход и качество работ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.