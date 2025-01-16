На дорогах Подмосковья отремонтировали 5 тыс дефектов покрытия с начала года

С начала года дорожные службы Московской области ликвидировали более 5 тыс. дефектов покрытия на региональных и муниципальных дорогах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Своевременное устранение ям на дорогах повышает комфорт и безопасность участников дорожного движения.

«На региональных дорогах специалисты «Мосавтодора» отремонтировали порядка 2,6 тыс. ям. Наибольшее число дефектов за это время ликвидировали на дорогах Коломны, Раменского и Дмитровского округов. На муниципальной сети дорожники устранили более 2,5 тыс. ям, а наибольшее их число отремонтировали на дорогах Балашихи, Домодедова, Ленинского округа, Мытищ, Подольска и Раменского округа», — пояснили в ведомстве.

Ямочный ремонт на дорогах Московской области проводится ежедневно в течение года, позволяя поддерживать дороги в нормативном состоянии, что особенно важно для густонаселенных районов и транспортных узлов. Это также способствует снижению нагрузки на дорожную инфраструктуру и продлению срока службы покрытия до следующей замены асфальтобетонного полотна.

В холодное время года дефекты покрытия ликвидируют с применением холодной смеси или литого асфальтобетона. Весь процесс оцифрован и фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ) с геометками и фотоотчетом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.