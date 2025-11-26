На дорогах Подмосковья на 3% уменьшилось число ДТП с участием мототранспорта

В нынешнем году на дорогах Московской области зафиксировано 566 ДТП с участием мототранспорта — на 3% меньше по сравнению с мотосезоном 2024 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В этом сезоне увеличилось число детей и подростков, пользующихся мототранспортом, что повлияло на аварийность. По сравнению с прошлым годом число погибших выросло на 29%, а пострадавших — снизилось на 7%. Так, в 566 ДТП 84 человека погибли, а 571 человек получили травмы. При этом зафиксировано 63 ДТП, когда мототранспортом управляли дети до 16 лет, в них погибли 5 детей и 71 ребенок получил травмы», — отметили в ведомстве.

Самый аварийный период пришелся на лето: в июне–августе зафиксировано 285 ДТП (45%), но это все равно меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2024 году летом произошло на 68 ДТП больше.

Самый частый вид аварий с мототранспортом — это столкновения, на них пришлось практически 70% от всех ДТП. Мотоциклист на высокой скорости в междурядье резко маневрирует, зачастую не успевает среагировать на маневр автомобиля или не соблюдает очередность проезда.

«Если вы еще не завершили мотосезон — самое время это сделать. Езда на мотоцикле в зимний период рискованна и опасна», — подчеркнули в ведомстве.

Не забудьте тщательно подготовить мотоцикл к зиме: его необходимо тщательно вымыть, протереть лакокрасочные поверхности насухо и обработать полиролью, заменить масла и фильтры, смазать резиновые элементы, подготовить топливную систему — заменить остатки старого бензина новым и добавить стабилизатор, а еще защитить аккумулятор — снять его и поместить на хранение до нового сезона в отапливаемом помещении. Важно выбрать и место хранения мотоцикла — это может быть или сухой отапливаемый гараж, или тент для защиты от пыли и дождя/снега. В случае если байк будет зимовать на улице, нужно проверить количество и плотность антифриза. Также важно позаботиться о мотоэкипировке — ее лучше хранить в темном прохладном шкафу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.