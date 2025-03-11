На дорогах пяти округов Подмосковья проведут ремонт по нацпроекту

В Московской области в 2025 году наибольший объем ремонтных работ специалисты «Мосавтодора» проведут на региональных дорогах пяти округов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Округа-лидеры по объемам ремонта: Коломна, Дмитровский, Орехово-Зуевский, Можайский и Сергиево-Посадский, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Ремонтный сезон в Подмосковье планируется начать уже в апреле при устойчивой плюсовой температуре. В этом сезоне дорожникам предстоит отремонтировать порядка 840 км региональной сети, из них 240 км — на территориях пяти округов-лидеров. В программу ремонта вошли городские улицы, в том числе у социально значимых объектов, а также подъездные дороги к населенным пунктам», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Коломне планируется отремонтировать порядка 60 км на 17 региональных дорогах — это ряд улиц в г. Озеры, Малинское шоссе, а также обход Коломны и дорога между деревнями Липитино и Дворики.

По 48 км дорожного покрытия заменят в Дмитровском и Орехово-Зуевском округах, при этом в Дмитрове работы проведут на 19 участках региональных дорог, а в Орехово-Зуевском — на 9 участках дорог. В Можайском округе заменят больше 42 км покрытия на 15 дорогах, из них 8 участков отремонтируют для комфортного проезда автолюбителей в черте города.

Больше 40 км покрытия обновят в Сергиевом Посаде на 12 участках дорог, на 6 участках из них ремонт проведут для обеспечения безопасного дорожного движения в малых населенных пунктах.

Всего в рамках ремонтного сезона 2025 года специалисты «Мосавтодора» обновят старое покрытие более чем на 320 участках региональных дорог. Ознакомиться с программой ремонта можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.