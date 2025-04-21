На дорогах Одинцова отремонтировали более 9 тыс ям

В администрации Одинцовского округа прошло совещание по вопросу весеннего содержания дорог. Помимо ремонта участники обсудили подготовку улично-дорожной сети в преддверии Пасхальных мероприятий и торжеств, связанных с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В муниципалитете насчитывается 702 километра муниципальных дорог. Региональная сеть составляет 350 километров, федеральная — 330 километров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2025 году в округе будут отремонтированы 10 участков дорог общей протяженностью 6,3 километра. В рамках ямочного ремонта уже отремонтировано 9046 ям площадью 17 тысяч квадратных метров. В настоящее время дорожники моют и красят остановки, ведут уборку смета, мойку ограждений и проезжей части, очищают тротуары и убирают мусор.

«К 80-летию Победы у 12 мемориалов Великой Отечественной войны, расположенных рядом с муниципальными трассами, будет обновлено 300 кв. м разметки и отремонтировано 18 ям», — сказал начальник МКУ «Упрдоркапстрой» Сергей Батушенко.

Глава округа Андрей Иванов обратил особое внимание на состояние шумозащитных экранов, которые установлены вдоль региональных и федеральных дорог.

Глава сделал акцент на том, что количество циклов мойки требуется увеличить, а также регулярно оценивать состояние экранов и при необходимости менять их. Отдельной темой обсуждения стала проблема с навалами мусора вдоль дорог и на остановках общественного транспорта. Решать ее будут комплексно — оборудуя дополнительные контейнерные площадки рядом с проблемными локациями и уменьшая интервалы между уборкой и вывозом отходов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.