На дорогах Люберец заделали более 10,7 тыс ям с начала года

С начала года подрядные организации на дорогах городского округа Люберцы заделали более 10,7 тыс. аварийных ям общей площадью более 19, 2 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации округа.

«С начала года на автомобильных дорогах городского округа проводятся работы по ямочному ремонту. С начала года на муниципальной сети заделали отремонтировано 8 366 ям общей площадью 12 604 кв. м. На региональных дорогах с начала года устранили 2 410 ям общей площадью 6615 кв. м», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он пояснил, что на текущей неделе запланированы работы по ямочному ремонту на внутриквартальных проездах на улицах Южная, Кирова, Строителей, Космонавтов общей площадью более 150 кв. м.

«Также подрядной организацией МУ „ОКБЖКХ“ активно проводится ямочный ремонт струйно-инъекционным методом. На текущей неделе этим методом была отремонтирована улица Киселевская», — подчеркнул Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.