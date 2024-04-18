На дорогах Люберец с начала года устранили свыше 6 тыс ям

В городском округе Люберцы проходят работы по ямочному ремонту на дорогах, с начала года специалисты устранили более 6 тыс. выбоин на региональных и муниципальных дорогах площадью порядка 10 тыс. кв. метров, сказал глава муниципалитета Владимир Волков.

Подрядной организацией активно проводится ямочный ремонт струйно-инъекционным методом. Он представляет собой передовую технологию, основанную на принципе создания нового поверхностного слоя путем инъекции асфальтовой эмульсии под давлением в подготовленную дорожную яму или трещину.

«Особое внимание уделяем состоянию дорог округа после зимнего периода. Службы в активном режиме ведут работы по выявлению и устранению выбоин, в том числе и с применением струйно-инъекционного метода — он отличается высокой производительностью и качеством ремонта. Всего с начала сезона благоустройства струйно-инъекционным методом устранили 1 206 ям общей площадью 907 квадратных метров, — отметил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.