На дорогах Истры отремонтировали 30 км покрытия по нацпроекту

«Дорожники обновили 30 км асфальтобетонного покрытия на 14 участках в городах и малых населенных пунктах Истры, а сейчас ремонт ведут на двух дорогах общей протяженностью более 8 км: от станции Холщевики до Казанской церкви в деревне Глебово и от деревни Троицы до пересечения с Волоколамским шоссе в селе Лужки. Здесь ежедневно проезжает более 10 тыс. автомобилистов», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Ранее ремонт завершили на улицах Босова и Юбилейной в Истре, где проезжают более 5 тысяч автомобилистов в сутки к своим домам, образовательным и медицинским учреждениям, парку и другим местам притяжения города.

Отремонтировали три участка Волоколамского шоссе длиной 5 км, которые проходят через хутор Березка, город Дедовск и на участке от остановки «Рынок» до пересечения с улицей Советской в Истре. Шоссе ежедневно пользуются более 40 тысяч жителей и гостей округа. А на дороге «ММК — Духанино — Андреевское — Истра» от ЦКАД до ЛПХ Сокольники специалисты Мосавтодора заменили более 5 км покрытия.

Также ранее ремонт провели на ряде региональных дорог в городе Дедовске, поселке Снегири и селе Павловская Слобода.

На всех участках ремонта дорожники устраивают покрытие и укрепляют обочины для комфорта и безопасности участников движения.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.