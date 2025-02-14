На дорогах Долгопрудного задействована 21 единица различной техники 14 февраля

Для подавляющего числа людей пятница — последний рабочий день. А вот дорожные службы Долгопрудного трудятся в ежедневном режиме, без выходных, чтобы на улицах города всегда были порядок и чистота, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как рассказали в отделе транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Долгопрудного, сегодня, 14 февраля, на дорогах города работают 21 единица различной техники и 31 рабочий, занимающийся ручной уборкой.

Проводятся очистка и обработка тротуаров, проезжей части, посадочных площадок, уборка мусора, установка стоек дорожных знаков и ограждений, замена стекол на автобусных остановках, ямочный ремонт и другие мероприятия.

Работы осуществляются на улицах Первомайская, Дирижабельная, Набережная, Заводская, Госпитальная, Московская, Станционная, Есенина, Октябрьская, 25-го Съезда, Красноармейская, Ленинградская, Железнодорожная, в районе путепровода Хлебниково и в других частях округа.

Задействованы комплексные дорожные машины, трактора, самосвалы.

За уборку на дворовых территориях отвечают управляющие компании. И если уборка во дворе отсутствует совсем, или вас не устраивает ее качество, то в первую очередь следует обращаться в свою управляющую организацию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.