На дорогах Долгопрудного работают 18 единиц различной техники 18 февраля

Сегодня, 18 февраля, в Долгопрудном проводится большая работа — идет подготовка к ямочному ремонту, устанавливают стойки со знаками, а также ремонтируют искусственные дорожные неровности, сообщает пресс-служба администрации округа.

И, конечно, дорожные и коммунальные службы продолжают работы по уборке и содержанию территорий округа.

Как сообщили в отделе транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Долгопрудного, сегодня, 18 февраля, на дорогах города работают 18 единиц различной техники и 28 рабочих, занимающихся ручной уборкой.

Проводится очистка и обработка проезжей части, тротуаров и остановок, уборка урн и мусора, в том числе в полосе отвода дорог и другие мероприятия.

Идут работы на путепроводе Хлебниково, улицах Заводская, Химкинская, Лаврушинская, Свердлова, Первомайская, Дирижабельная, Набережная, а также в других частях округа.

Задействованы комплексные дорожные машины, трактора, самосвалы.

За уборку на дворовых территориях отвечают управляющие компании. И если уборка во дворе отсутствует совсем, или не устраивает ее качество, то в первую очередь следует обращаться в свою управляющую организацию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.