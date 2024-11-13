На дорогах Чехова проведен ремонт поврежденных дорожных знаков

Специалисты «Мосавтодора» восстановили отсутствующие и поврежденные дорожные знаки на дорогах городского округа Чехов. Ремонт знаков провели на улице Заводской, где была зафиксирована высокая аварийная ситуация из-за отсутствия указателей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по поддержанию порядка на региональных дорогах идут регулярно в рамках содержания — дороги обследуются, и проводятся необходимые работы по ремонту элементов дорожной инфраструктуры.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя им правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии. Поэтому команда «Мосавтодора» реагирует оперативно и своевременно, стараясь минимизировать потенциальные угрозы. Специалисты также уделяют особое внимание элементам, влияющим на безопасность дорожного движения, включая светофоры, ограждения, искусственные неровности и линии освещения.

Благодаря таким мероприятиям, количество дорожных происшествий в округе снижается, и жители могут чувствовать себя увереннее на дорогах. В дальнейшем планируется продолжение работ по улучшению состояния дорожной инфраструктуры в районе, что внесет дополнительный вклад в безопасность передвижения по территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.