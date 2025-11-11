На дорогах Чехова ликвидировали дефекты покрытия

За неделю ямочный ремонт провели в деревнях Кулаково, Коровино и Попово, в селе Новоселки, поселке Васькино и вблизи деревень Бершово и Чудиново. Ежедневно в округе в среднем устраняют порядка 50 дефектов дорожного покрытия.

В настоящее время ямочный ремонт продолжается не только в Чехове, но и во всех округах Подмосковья с применением литого асфальтобетона и холодной асфальтобетонной смеси.

В ведомстве отметили, что качество выполнения работ оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.