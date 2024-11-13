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На четырех улицах Жуковсокго будет введено ограничение на остановку транспортных средств

С 16 декабря на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Жуковский по ул. Энергетическая, Московская и Менделеева, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ограничения на остановку транспортных средств вводятся по следующим адресам:

— ул. Энергетическая (от ул. Менделеева до ул. Московская):

- по правой стороне: 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор»;

- по левой стороне: 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.5.7 «Время действия» (среда, с 09:00 до 17:00).

— ул. Московская (вблизи контейнерной площадки):

- 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.5.4. «Время действия» (с 08:00 до 20:00) с протяженностью 20 м.

— ул. Менделеева:

- 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».



Также с 1 января 2025 г. на автомобильной дороге общего пользования местного значения,

— Новорождественный проезд на всей протяженности:

- 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.