На автовокзалах Подмосковья прошла 41 антитеррористическая тренировка в 2024 г

С начала этого года на автовокзалах, автостанциях, в автобусах и в филиалах «Мострансавто» состоялась 41 тренировка по вопросам обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической защищенности. Тренировки проводились с участием подразделений правоохранительных органов, экстренных служб, работников охранных предприятий, а также представителей администраций городских округов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Тренировки были проведены во всех подразделениях компании. Они включали практическую и теоретическую части: моделировалась чрезвычайная ситуация с последующим разбором и анализом выполненных действий. Например, в МАП № 11 г. Балашиха отрабатывался порядок действий должностных лиц и сотрудников охраны при обнаружении подозрительного предмета в ходе осмотра салона автобуса ЛиАЗ, вернувшегося в автопарк. В Дмитрове отрабатывали порядок действий руководства, сотрудников предприятия и охраны при обнаружении бесхозного предмета в транспортном средстве при въезде на автовокзал, а также взаимодействие с правоохранительными и специальными службами Дмитровского г. о.

Пассажирам напоминают, что при обнаружении подозрительного или бесхозяйного предмета на автовокзале, автостанции или в автобусе следует, не трогая его, сообщить о находке сотруднику службы безопасности или водителю автобуса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.