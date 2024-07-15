На автобусах с баннерами «Лето в Подмосковье» совершено свыше 551 тыс поездок

На автобусах с баннерами «Лето в Подмосковье» пассажиры совершили более 551 тыс. поездок. С начала лета в регионе курсируют 60 ярко раскрашенных автобусов большого класса с QR-кодом, ведущим на страницу туристического портала «Путеводитель по Подмосковью» , сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Больше всего поездок совершено по банковским картам — около 45%, за ними следуют социальные карты — 40%. По транспортным картам совершено 9% поездок, учащиеся «наездили» более 5% от общего числа поездок.

По QR-коду на автобусах с сезонным брендом можно получить информацию об интересных, познавательных маршрутах Подмосковья, найти популярные туристические точки и места активного отдыха жителей и гостей Московской области.

«Мострансавто» обслуживает почти 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью. Ежедневно на линию выходят свыше 4,7 тысячи автобусов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.