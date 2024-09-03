На автобусах с баннерами «Лето в Подмосковье» совершено свыше 1,3 млн поездок

На автобусах «Мострансавто» с баннерами «Лето в Подмосковье» за прошедший летний сезон пассажиры совершили 1 278 110 поездок, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.

По Московской области курсировало 60 брендированных автобусов большого класса с QR-кодом, ведущим на страницу туристического портала «Путеводитель по Подмосковью», где было можно получить информацию об интересных, познавательных маршрутах региона, найти популярные туристические точки и места активного отдыха.

«Мострансавто» ежегодно участвует в информационной кампании правительства Московской области по популяризации летнего отдыха и туристических мест в Подмосковье в зимний и летний сезоны. Компания обслуживает почти 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов по всей области, ежедневно на линию выходят свыше 4,7 тысяч автобусов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.