На Афанасовском шоссе в Мытищах завершается строительство пешеходных переходов

В Мытищах в рамках реконструкции Афанасовского шоссе завершаются работы по строительству трех надземных пешеходных переходов. Полностью завершить работы планируется к концу года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Первый надземный пешеходный переход готов на более чем 95%. Здесь завершили работы по остеклению пролета и башен и приступают к монтажу внутреннего освещения. На втором переходе продолжаются работы по остеклению и монтажу освещения, а на третьем ведется устройство металлокаркаса для последующего остекления. Строительная готовность объектов составляет 90% и более 75% соответственно», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно на Афанасовском шоссе ведется устройство двухполосного дублера, монтаж шумозащитных экранов и завершается строительство тротуаров. В ближайшее время здесь обновят остановки общественного транспорта, а для обеспечения безопасности дорожного движения на всем протяжении участка реконструкции будет выполнено барьерное ограждение. Все строительные работы на участке завершат к концу года.

В ведомстве напомнили, что в июле 2025 года было запущено рабочее движение на шоссе от Мытищинской хорды до Дмитровского шоссе. Участок протяженностью 2,7 км расширили до 4 полос движения. Появился удобный заезд с Дмитровского шоссе на Мытищинскую хорду.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом безопасности для жителей.