На Афанасовском шоссе в Мытищах начали монтаж панелей на третьем переходе

В рамках реконструкции Афанасовского шоссе в г. о. Мытищи завершаются работы по строительству трех надземных пешеходных переходов. В Минтрансе Подмосковья отметили, что строители приступили к монтажу светопрозрачных панелей третьего перехода. Завершить работы планируется к концу года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Два других пешеходных перехода находятся на завершающей стадии строительства: на первом продолжается монтаж внутреннего освещения, на втором — установка светопрозрачных панелей, а общая строительная готовность составляет 98% и 96% соответственно», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно в рамках реконструкции шоссе ведется благоустройство прилегающих территорий, установка опор наружного освещения и работы по инженерным коммуникациям. Также дорожники устраивают тротуарную плитку. В ближайшее время здесь обновят остановки общественного транспорта, а для обеспечения безопасности дорожного движения на всем протяжении участка реконструкции будет выполнено барьерное ограждение.

В июле 2025 года было запущено рабочее движение на шоссе от Мытищинской хорды до Дмитровского шоссе. Участок протяженностью 2,7 километра расширили до 4 полос движения. Появился удобный заезд с Дмитровского шоссе на Мытищинскую хорду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.