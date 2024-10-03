На 8 региональных дорогах Домодедова выполнили уборочные и ремонтные работы

Специалисты «Мосавтодора» на 8 региональных дорогах городского округа Домодедово провели уборочные и ремонтные работы в рамках летнего содержания, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

В городской черте для повышения безопасности дорожного движения отремонтировали искусственную неровность на ул. 1-й Вокзальной в микрорайоне Барыбино, ограждения и светофор починили на ул. Промышленной, а на дороге в микрорайоне Востряково восстановили работоспособность линии наружного освещения.

Дорожники опилили ветви деревьев на дороге в деревне Ляхово, а также ликвидировали несанкционированные свалки мусора на дороге в селе Ям и на 45-м км Каширского шоссе. Знаки отремонтировали на ул. Центральной деревне Новленское и на дороге в деревне Гальчино.

В ведомстве напомнили, что уборочные и ремонтные работы в рамках летнего содержания продолжаются. Дорожные службы ликвидируют мусор и нежелательную растительность, моют знаки, ограждения, остановки, а также чистят проезжую часть. При необходимости ремонтируют знаки, светофоры, линии освещения, остановочные павильоны, искусственные неровности и ограждения. Все работы контролируются через автоматизированную систему СКПДИ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.