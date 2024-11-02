На 7% сократилось число погибших на ж/д платформах Подмосковья в этом году

В этом году в Московской области на 7% удалось снизить число смертельных случаев на железнодорожных платформах. Таких показателей удалось достичь в рамках реализации большого комплекса мер по безопасности на железной дороге, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших на железнодорожных станциях сократилось на 7% — это 26 случаев, когда в 2023 году было 28 случаев.

«Самой действенной мерой по-прежнему остаются профилактические рейды, которые проводятся ежедневно на всех железнодорожных станциях Подмосковья. С начала этого года мы организовали уже более 5 тыс. рейдов. С наступлением осени профилактические мероприятия проходят преимущественно в вечернее, наиболее аварийное, время. Сотрудники пресекают потенциальные нарушения, проводят разъяснительные беседы и раздают информационные материалы», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта Алексей Гержик.

Также в рамках комплексных мер в Подмосковье ведется строительство надземных пешеходных переходов, устройство металлических заборов и железобетонных ограждений вдоль путей, организация искусственных ограждений типа «змейка» и установка информационных стендов на станциях и платформах. Кроме этого, на инфраструктуре устанавливают камеры, фиксирующие нарушения правил перехода через пути.

Несмотря на все проведенные мероприятия, число погибших на железной дороге в Подмосковье остается высоким. С начала года на путях погибли 167 человек. При этом 92 случая зафиксировано на «опасных тропах», еще 49 — на пешеходных переходах и 26 — на ж/д платформах.

Минтранс Подмосковья призывает всех жителей и гостей региона быть внимательными и не нарушать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. При нахождении на платформе в ожидании поезда нельзя выходить за ограничительную линию, при переходе путей пользоваться только санкционированными переходами на разрешающий сигнал, убедившись при этом в отсутствии приближающегося поезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.