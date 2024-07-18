На 7 дорогах Подмосковья проведен ремонт искусственных неровностей

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные неровности на 7 региональных дорогах. Ремонт «лежачих полицейских» провели на Озерском шоссе в Коломне, ул. Бабакина в Химках, ул. Заводской в Ивантеевке, а также на дорогах в д. Кулаковка г. о. Шатура, с. Барановское г. о. Воскресенск, п. Курсаково г. о. Истра и р. п. Малаховка г. о. Люберцы, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках. Повреждения подобного рода несут в себе опасность как для пешеходов, так и для автомобилистов повышая риск возникновения аварии.

В ведомстве отметили, что работы по восстановлению элементов безопасности проводятся после обследований дорожной сети, которые проводятся специалистами «Мосавтодора» еженедельно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.