На 6 маршрутов в Люберцах вышли 23 новых пассажирских автобуса

Автопарк двух предприятий городского округа Люберцы пополнялся 23 новыми пассажирскими автобусами, они работают на шести маршрутах. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Автопарк транспортных предприятий постоянно обновляется. Предприятие ООО „Автоновио“ пополнилось 18 новыми автобусами среднего и малого класса, а на предприятие МАП № 1 г. Люберцы филиала АО „Мострансавто“ поступили 5 новых автобусов большого класса», — отметил Волков.

Он уточнил, что на «Автоновио» вышли на линию 15 автобусов малого класса (общая вместимость 22 пассажира) и 3 среднего класса (общая вместимость 53 человека). Они курсируют на маршрутах: № 3 (5 транспортных срадств), № 14 (5 т/с), № 57 (5 т/с), № 43 (3 т/с). В МАП № 1 г. Люберцы филиал АО «Мострансавто» уже работают два новых автобуса на № 501 и три на № 1225.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.