На 6 дорогах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали и восстановили выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на шести региональных дорогах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно.

Работы провели на ул. Клубной в г. Жуковском, ул. Ленина в р. п. Серебряные Пруды, ул. Гурьева в г. Раменское, ул. Большой Московской в г. Старая Купавна Богородского округа, ул. Лесной в п. Мостовик Сергиево-Посадского округа и на ул. Горького в п. Туголесский Бор г. о. Шатура.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится сотрудниками «Мосавтодора» еженедельно, особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.